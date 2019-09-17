Беглов открыл международную судостроительную выставку «Нева-2019»

Санкт-Петербург, 17 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов открыл международную выставку и конференцию по гражданскому судостроению «Нева-2019».

Мероприятие проходит в «Экспофоруме». Александр Беглов приветствовал гостей форума и пожелал им продуктивной работы и новых контрактов.

«В Петербурге пять стапелей, на которых в этом году заложено 11 кораблей и судов. Наша промышленность обладает уникальными технологиями и потенциалом», — рассказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Петербургские предприятия обеспечены заказами на несколько лет вперед, добавил он. По словам Беглова, вместе с инженерами из других регионов России в Петербурге создают уникальные суда: атомную энергоплатформу и крупные ледоколы.

В этом году в работе форума принимают участие представители 643 компаний, треть из которых — иностранные. Выставочные площади заняли более 30 тысяч квадратных метров.

Экспозицию осмотрели замглавы Минтранса России Олег Рязанцев, глава «ОСК» Алексей Рахманов, председатель Международной палаты судоходства Эсбен Поульссон и другие зарубежные гости.

Ранее сообщалось, что Беглов встретился с китайской делегацией и обсудил вопросы сотрудничества.