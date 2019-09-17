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Устроившего смертельное ДТП велосипедиста разыскивают в Петербурге

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Устроившего смертельное ДТП велосипедиста разыскивают в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 сентября. Полиция разыскивает велосипедиста, который сбил пенсионера и скрылся с места ДТП в Петербурге, сообщили в ГИБДД по региону.

Инцидент произошел утром 1 сентября на Загородном проспекте. Молодой человек на велосипеде сбил 74-летнего мужчину. Прохожие вызвали пострадавшему скорую помощь, пишут «Невские новости».

Пенсионер впал в кому, через две недели он скончался. Сотрудники ГИБДД по Центральному району разыскивают виновника ДТП. Правоохранители попросили горожан сообщить любую информацию об этом инциденте.

Ранее сообщалось, что в Петербурге велосипедист врезался в микроавтобус. Мужчина получил незначительные травмы.

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