Садовничий выступил в Петербурге на Форуме ректоров России и Китая

Санкт-Петербург, 17 сентября. VII Форум ректоров высших учебных заведений открылся в рамках работы российско-китайской межправительственной комиссии по гуманитарному сотрудничеству, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Мероприятие проходит в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. Представители двух крупнейших вузов: МГУ им. Ломоносова и Пекинского университета, а также руководители еще более 40 высших учебных заведений обсудили вопросы сотрудничества.

Почетными гостями форума стали вице-премьер России Татьяна Голикова и заместитель главы Госсовета КНР Сунь Чуньлань. Участники мероприятия отметили возрастающую роль сотрудничества России и Китая в сферах образования, науки и инноваций.