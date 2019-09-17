Садовничий выступил в Петербурге на Форуме ректоров России и Китая

Санкт-Петербург, 17 сентября. VII Форум ректоров высших учебных заведений открылся в рамках работы российско-китайской межправительственной комиссии по гуманитарному сотрудничеству, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Мероприятие проходит в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. Представители двух крупнейших вузов: МГУ им. Ломоносова и Пекинского университета, а также руководители еще более 40 высших учебных заведений обсудили вопросы сотрудничества.
Почетными гостями форума стали вице-премьер России Татьяна Голикова и заместитель главы Госсовета КНР Сунь Чуньлань. Участники мероприятия отметили возрастающую роль сотрудничества России и Китая в сферах образования, науки и инноваций.
«На недавней встрече Владимира Путина и Си Цзинь Пина одним из важнейших вопросов было гуманитарное сотрудничество. Китай для нас — глобальный партнер во многих сферах. Вот почему важно готовить специалистов и обмениваться опытом. Например, в МГУ обучаются более 4000 тысяч китайских студентов. А в 153 вузах Китая преподают русский язык», — рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий.