Одинокая лощадь в Петербурге пыталась прокатиться на троллейбусе

Санкт-Петербург, 17 сентября. Жители Петербурга увидели лощадь, которая паслась рядом с остановкой в Московском районе.

Необычный инцидент произошел ранним утром 17 сентября. Многие петербуржцы в это время спешили на работу. Сначала они увидели лошадь, которая гуляет в одиночестве по зеленому лугу.

Затем животное оказалось на остановке на Ленинском проспекте. Лошадь попыталась сесть на троллейбус № 45, но пассажиры ее не пустили, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

«Обиделась. Зайцам можно, а лошадке нельзя», — написали очевидцы происшествия в соцсетях.

Рядом с лошадью так и не оказалось хозяина. Петербуржцы пошутили, что теперь лошадь попытается доехать до цирка на метро.

Ранее сообщалось, что в Московской области был найден лось, застрявший ногами в отбойнике. Животному на помощь вызвали сотрудников МЧС.