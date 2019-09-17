Санкт-Петербург, 17 сентября. Строительство Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге планируется начать в 2020 году. Об этом рассказали в администрации губернатора города.

В Петербурге начнется строительство Широтной скоростной магистрали. Отмечается, что строительство скоростной дороги будет поэтапным. Окончание первого этапа запланировано на 2024 год. Финансирование будет осуществляться из федерального и городских бюджетов, а также при участии ООО «Магистраль северной столицы». Начало строительства — 2020 год.

Как пишет «Коммерсант», Широтная магистраль скоростного движения будет начинаться от Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы. Далее она будет проходить преимущественно в полосе отвода северного железнодорожного полукольца. Дорога будет пересекать Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц. Далее она подключится к кольцевой автомобильной дороге в районе деревни Кудрово.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, что в будущем году запланировано увеличение числа ремонтируемых дорог в мегаполисе в 1,5 раза.

С заявлением на тему руководитель города выступил в телевизионной программе «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым», добавив, что петербуржская дорожная сеть должна быть одной из лучших в стране.

«В этом году мы делаем 120 километров дорог. Это цифра немаленькая, но мы стараемся увеличить ее на следующий год хотя бы в полтора раза. И каждый год добавлять на ремонт дорог 25–30%», — уточнил Беглов.

По словам градоначальника, в бюджете Петербурга на ремонтные работы дорожной сети в 2020 году будет заложено почти 11 миллиардов рублей, сообщает «Газета.ru». Планируется привести в порядок порядка 170 километров дорог.

Кроме того, Беглов рассказал о строительстве новых станций метро в Петербурге. Все планы по строительству 29 станций метро в Петербурге обязательно будут выполнены, заявил врио губернатора города. Он напомнил, что строительство трех станций Фрунзенского радиуса «Дунайская», «Шушары» и «Проспект Славы» уже идет с задержкой.

По словам Беглова, на это есть объективная причина — задержка с поставкой оборудования. Чтобы решить данную проблему, специалисты отправились в те города, где производится данное оборудование, чтобы подписать договоры на месте.

При этом градоначальник добавил, что остается еще много вопросов к «Метрострою». В частности, по наружному благоустройству. Было предложение заняться этим вопросом силами города. Говоря об озвученных ранее планах на строительство 29 станций метро, Беглов подчеркнул, что они обязательно будут выполнены.

Кроме того, Беглов рассказал, сколько дорог отремонтируют в Петербурге в 2019 году. Градоначальник подчеркнул, что в Петербурге необходимо улучшить состояние улично-дорожной сети. Дороги должны быть безопасными для всех участников движения.

Беглов пояснил, что нормативным требованиям не соответствуют более трети городских дорог. Это связано с недостаточным финансированием или некачественным ремонтом. Глава Петербурга добавил, что финансирование на реконструкцию дорог увеличили до 13 млрд рублей. Власти организовали мобильную группу, которая ежедневно проверяет капитальный ремонт дорог.