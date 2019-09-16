Налог для плавучих доков могут снизить в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 сентября. Депутаты Заксобрания Петербурга предложили уменьшить транспортный налог для плавучих доков.

Законопроект предусматривает сокращение расходов для судостроительных и судоремонтных предприятий. Группа депутатов предложила платить не 200, а 100 рублей за регистровую тонну валовой вместимости.

Авторы законопроекта обратили внимание, что в одну категорию с катерами, яхтами, гидроциклами попали и доки. Они считают, что неоправданная налоговая нагрузка на доки противоречит городской экономической политике.

Документ могут рассмотреть на ближайшем пленарном заседании и принять не позднее 1 января 2020 года, пишет «Парламентская газета».

Ранее сообщалось, что избранный губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении 38 млн рублей в качестве субсидий для предприятий-экспортеров.