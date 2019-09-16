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Спасатели предупредили о заморозках в Петербурге в ночь на 19 сентября

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Спасатели предупредили о заморозках в Петербурге в ночь на 19 сентября

Санкт-Петербург, 16 сентября. Резкое похолодание ожидается в Северной столице в ночь с 18 на 19 сентября, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

По данным ФГБУ «Северо--Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ожидаются заморозки до минус 1-3 градуса. Спасатели предупреждают, что после заморозков на дорогах будет скользко.

МЧС порекомендовало автомобилистам соблюдать дистанцию и не превышать скорость. На участках трассы с гололедом можно двигаться со скоростью не более 30 км/ч.

Пешеходам следует быть осторожными при переходе через проезжую часть, пишет «Комсомольская правда — Петербург». 

Ранее главный научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в ночь на 19 сентября возможны заморозки до минус 4 градусов. 

А после 23 сентября в европейской части России ожидается возвращение бабьего лета.

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