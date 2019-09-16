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Беглов рассказал о популярности Петербурга у туристов и студентов из Китая

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Беглов рассказал о популярности Петербурга у туристов и студентов из Китая

Санкт-Петербург, 16 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в Петербурге больше всего студентов и туристов из Китая.

Александр Беглов встретился в Смольном с заместителем Генерального секретаря Постоянного комитета КПК провинции Шэньси госпожой Хэ Жун. Стороны обсудили гуманитарное сотрудничество Петербурга и Китая.

По словам Беглова, в 2018 году в Северной столице училось 5,5 тысяч граждан КНР. Три петербургских вуза открыли филиалы в Китае, пишут «Невские новости».

За первые шесть месяцев Петербург посетили порядка 400 тысяч туристов из Китая. Развитию туристического потока способствует прямое авиасообщение. 

Беглов предложил китайским инвесторам принять участие в строительстве в Петербурге гостиничного сектора. Он пообещал, что власти города окажут необходимое содействие.

Ранее сообщалось, что Беглов и вице-премьер РФ Татьяна Голикова вошли в состав Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

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