Беглов и Голикова обсудили двустороннее сотрудничество с делегацией из Китая

Санкт-Петербург, 16 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

Мероприятие проходит в Санкт-Петербургском горном университете. Российскую сторону также представляет вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

Китайскую делегацию возглавила вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань. В составе двухсторонней комиссии работают более 100 человек.

Александр Беглов заявил о необходимости укрепления сотрудничества между Петербургом и Китаем.

«Больше всего иностранных студентов приехали учиться в наш город из Китая – около 5,5 тысячи. Первая в России китайская библиотека открыта в Петербургском государственном экономическом университете», — рассказал он.

По словам Беглова, Петербург стал местом встречи двух культур. В Северной столице широко представлена китайская культура, популярно празднование Нового года по китайскому календарю, пишут «Невские новости».

В общей сложности в 2019 году проведено около 50 спортивных и просветительских мероприятий, направленных на популяризацию культуры КНР.

Ранее сообщалось, что Беглов принял китайскую делегацию в Смольном. На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе создание благоприятного инвестклимата в Петербурге для привлечения иностранных инвесторов.