Насосная станция «Таллинская» обеспечила Красное Село чистой и мягкой водой

Санкт-Петербург, 16 сентября. Водопроводная вода Красном Селе стала чистой и мягкой благодаря запуску насосной станции «Таллинская», сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал Петербурга».

Жители Красного села получали ранее воду от станции «Дудергофской», которая поставляла воду из Ордовикского водоносного горизонта. Эта вода была жесткой из-за повышенной коцентрации солей кальция и магния.

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов поручил обеспечить жителей Красного Села качественной водой. В конце августа была запущена насосная станция «Таллинская», которая качает воду с Южной водопроводной станции, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов подписал постановление на выделение субсидий промышленным предприятиям города. Речь идет о закупке энергосберегающего оборудования.