Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Насосная станция «Таллинская» обеспечила Красное Село чистой и мягкой водой

1 424
0 Оставить комментарий

Насосная станция «Таллинская» обеспечила Красное Село чистой и мягкой водой

Санкт-Петербург, 16 сентября. Водопроводная вода Красном Селе стала чистой и мягкой благодаря запуску насосной станции «Таллинская», сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал Петербурга».

Жители Красного села получали ранее воду от станции «Дудергофской», которая поставляла воду из Ордовикского водоносного горизонта. Эта вода была жесткой из-за повышенной коцентрации солей кальция и магния.

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов поручил обеспечить жителей Красного Села качественной водой. В конце августа была запущена насосная станция «Таллинская», которая качает воду с Южной водопроводной станции, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов подписал постановление на выделение субсидий промышленным предприятиям города. Речь идет о закупке энергосберегающего оборудования.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров