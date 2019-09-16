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Беглов обсудил развитие двустороннего сотрудничества с делегацией из Китая

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Беглов обсудил развитие двустороннего сотрудничества с делегацией из Китая

Санкт-Петербург, 16 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с заместителем Генсекретаря Постоянного комитета Компартии Китая провинции Шэньси госпожой Хэ Жун.

Темой встречи стало сотрудничество Китая и Петербурга. Александр Беглов отметил, что 2019 год проходит под знаком российско-китайской дружбы.

«Санкт-Петербург занимает важное место в российско-китайских отношениях, и мне особо приятно принимать вас», — отметил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Он также отметил, что туристы из Китая посещают Петербург без виз. Из Северной столицы в Китай следуют восемь регулярных авиарейсов.

Китайские предприниматели могли бы принять участие в строительстве гостиниц в Петербурге, а власти готовы оказать поддержку, добавил Беглов.

В петербургских вузах учатся 5,5 тысяч китайских студентов. Три вуза открыли филиалы в Китае, гуманитарное сотрудничество продолжается. 

Ранее сообщалось, что в Петербурге за лето отремонтировали 36 улиц. Беглов опубликовал фотоотчет «ВКонтакте».

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