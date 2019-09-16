Суд Петербурга начал отбор присяжных для дела о нападении на бойцов ОМОН

Санкт-Петербург, 16 сентября. Городской суд Петербурга приступает к отбору присяжных для повторного рассмотрения дела о нападении на бойцов ОМОН.

Ограбление произошло в декабре 2015 года. Преступники напали на УАЗ, в котором находилось более 24 млн рублей для выплат строителям в Мурино. Один сотрудник ОМОН был убит, второй тяжело ранен.

На скамье подсудимых оказались Геннадий Левинский, Алексей Геворкян и Аркадий Нусимович. Во время расследования допросили почти 400 человек, провели множественные экспертизы. В автомобиле нашли ДНК одного из подсудимых.

В конце января 2019 года коллегия присяжных оправдала фигурантов уголовного дела. Их отпустили из-под стражи. В конце мая Верховный суд отменил решение коллегии присяжных, дело будет рассматриваться повторно, пишет «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что житель Петербурга устроил стрельбу из пневматической винтовки по окнам детского сада. Правоохранители возбудили дело о мелком хулиганстве.