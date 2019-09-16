Смерч над Финским заливом попал на видео

Санкт-Петербург, 16 сентября. Жители Петербурга засняли смерч над Финским заливом. Видеозапись природного явления появилась в социальных сетях.

На кадрах видеозаписи небольшая воронка появляется над водной гладью. Пользователи «ВКонтакте» без воодушевления отнеслись к кадрам смерча.

«Небольшое завихрение облаков», — написал один из пользователей.

Как сообщает «Пятый канал», ранее из-за дождей было принято решение закрыть затворы дамбы, которая расположена в Кронштадте. Кроме того, было остановлено грузовое и пассажирское движение судов в Кронштадтском корабельном фарватере. После улучшения погоды 16 сентября затворы открыли.