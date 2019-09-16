Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Угроза наводнения миновала в Петербурге

990
0 Оставить комментарий

Угроза наводнения миновала в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 сентября. Затворы комплекса защитных сооружений от наводнения в Петербурге полностью открыты, в настоящий момент ситуация стабилизировалась. Об этом сообщили в МЧС.

Затворы дамбы были закрыты с 16.57 15 сентября, поскольку неблагоприятные погодные условия могли привести к наводнению, если бы уровень воды поднялся выше 150 сантиметров. Акватория Невской губы была временно изолирована от Финского залива, а движение пассажирских и грузовых судов по Кронштадскому корабельному фарватеру было приостановлено.

К 00.30 16 сентября уровень воды по гидропосту «Горный институт» составлял 119 сантиметров.

Напомним, 16 сентября в Петербурге усилится юго-западный ветер. Его порывы достигнут 15-18 метров в секунду.

infox - new
Источник: Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров