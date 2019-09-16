Угроза наводнения миновала в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 сентября. Затворы комплекса защитных сооружений от наводнения в Петербурге полностью открыты, в настоящий момент ситуация стабилизировалась. Об этом сообщили в МЧС.

Затворы дамбы были закрыты с 16.57 15 сентября, поскольку неблагоприятные погодные условия могли привести к наводнению, если бы уровень воды поднялся выше 150 сантиметров. Акватория Невской губы была временно изолирована от Финского залива, а движение пассажирских и грузовых судов по Кронштадскому корабельному фарватеру было приостановлено.

К 00.30 16 сентября уровень воды по гидропосту «Горный институт» составлял 119 сантиметров.

Напомним, 16 сентября в Петербурге усилится юго-западный ветер. Его порывы достигнут 15-18 метров в секунду.