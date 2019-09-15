Многокилометровая пробка парализовала движение на Новоприозерском шоссе в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 сентября. Многокилометровая пробка собралась в воскресенье на въезде в Санкт-Петербург на Новоприозерском шоссе. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Петербуржцы, которые возвращались домой с дач, застряли в 11-километровой пробке от пересечения с Токсовским шоссе и до КАД. Также парализовано движение на развязке с КАД. Средняя скорость движения на участке составляет от трех до семи километров в час. По последним данным, на дороге случились два дорожно-транспортных происшествия.

Ранее сообщалось, что художник-постановщик телевизионного сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко умер в возрасте 72 лет в результате дорожно-транспортного происшествия в Ленобласти.