Найденная на помойке в Колпино бомба оказалась часами

Санкт-Петербург, 15 сентября. Жители микрорайона Юттари в Колпино обнаружили в мусорном баке тролитоловые шашки с проводами и тут же обратились в полицию. Федеральное агентство новостей публикует видео с места событий.

На место оперативно прибыли наряды ОВО, ППСП, ГАИ, а также автомобили скорой помощи и реанимации. Территорию оцепили.

«Обнаруженный предмет сильно похож на стилизованные под взрывное часы, которые продаются в некоторых магазинах, но полицейские решили перестраховаться», — уточни источник ФАН в правоохранительных органах.

После того, как подозрительную «бомбу» изучили взрывотехники ОМОН, стало окончательно ясно, что он не представляет опасности и действительно — просто игрушка.