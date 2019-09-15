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Найденная на помойке в Колпино бомба оказалась часами

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Найденная на помойке в Колпино бомба оказалась часами

Санкт-Петербург, 15 сентября. Жители микрорайона Юттари в Колпино обнаружили в мусорном баке тролитоловые шашки с проводами и тут же обратились в полицию. Федеральное агентство новостей публикует видео с места событий. 

На место оперативно прибыли наряды ОВО, ППСП, ГАИ, а также автомобили скорой помощи и реанимации. Территорию оцепили. 

«Обнаруженный предмет сильно похож на стилизованные под взрывное часы, которые продаются в некоторых магазинах, но полицейские решили перестраховаться», — уточни источник ФАН в правоохранительных органах.

После того, как подозрительную «бомбу» изучили взрывотехники ОМОН, стало окончательно ясно, что он не представляет опасности и действительно — просто игрушка. 

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