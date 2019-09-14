Международный кинофестиваль «Послание к человеку» открылся в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 сентября. Дворцовая площадь снова превратилась в кинозал под открытым небом. XXIX кинофестиваль «Послание к человеку» открылся документальным фильмом британского режиссера Азифа Кападиа «Диего Марадона», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В этом году почетным гостем церемонии стал один из ведущих немецких актеров Удо Кир. На его счету более 230 ролей, большая часть из которых принадлежит фильмам Ларса Фон Триера.

По красной ковровой дорожке прошли актеры, режиссеры, деятели культуры — гости и участники МКФ «Послание к человеку». Среди них японский режиссер-документалист Кадзуо Хара, участница основного конкурса Каннского кинофестиваля, признанный режиссер и документального, и игрового кино Пирьо Хонкасало (Финляндия), обладательница «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля и Гран-при международного кинофестиваля в Кракове Изабела Плучинска (Польша), президент Амедиатеки Линда Дженсен (США) и многие другие.

Церемония началась с приветственного слова президента кинофестиваля «Послание к человеку», режиссера Алексея Учителя и председателя международного жюри фестиваля, голландской актрисы, обладательницы национальных и международных наград Йоханны тер Стехе.

За музыкальное сопровождение отвечает Международный симфонический оркестр «Таврический», художественный руководитель и главный дирижер и народный артист Кабардино-Балкарской республики Михаил Голиков.

После официальной части на экране площадью более ста квадратных метров пройдет показ двухчасового документального фильма «Диего Марадона» Азифа Кападиа.