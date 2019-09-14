Беглов осмотрел петербургскую школу «будущих нобелевских лауреатов»

Санкт-Петербург, 14 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов в субботу посетил инженерно-технологическую школу № 777, расположенную в Лыжном переулке (Приморский район).

Учебное заведение делает упор на изучении технических специальностей и является во многом уникальным, поскольку имеет инновационную среду. Школа располагает собственными мастерскими и инженерным оборудованием. Так, например, учащиеся могут на практике ознакомиться с особенностями гончарного дела, стеклоделием и обработкой металлов.

«Я уверен, в такой школе будут учиться будущие нобелевские лауреаты», — отметил градоначальник в ходе инспекции.

Беглов также предложил обязать строителей делать парковки при возведении новых школ, пишет портал «Невские новости». По словам губернатора, время стоянки будет ограничено, чтобы родители смогли привозить и забирать детей, не оставляя машины на полдня. Это позволит обеспечить безопасность школьников и избежать пробок на дороге.