Беглов уволил подрядчика школы искусств из-за проволочек со строительством

Санкт-Петербург, 14 сентября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал строительство школы искусств на улице Туристской. По итогам проверки глава города сменил подрядчика, затянувшего строительство объекта.

В субботу Беглов посетил строящуюся школу в Приморском районе, степень готовности школы оценивается в 43%. При этом объект начали строить еще в марте 2013 года. В том же году образовательное учреждение включили в Адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов.

Школу строили уже несколько подрядчиков: «Строительная фирма Де Люкс» с 2013 года по 2015 год, «ВСП» до 2017 года и «Корпорация В» до марта 2019 года. Все они нарушили график и не смогли сдать объект вовремя. Беглов принял решение передать строительство объекта подрядчику «Монолитстрой». Губернатор поручил сдать объект не позднее декабря текущего года.

«Мы сменили подрядчика, теперь этим объектом будет заниматься «Монолитстрой». Это хороший, сильный подрядчик. Мы посмотрели все планы, сделали жесткий график, чтобы до конца года эту школу можно было ввести. Чтобы детишки могли прийти и встретить там Новый год», — заявил Беглов.

Глава Петербурга также поручил комитету по строительству взять на контроль строительство школы и работать с подрядчиком сообща, а не «тянуть резину», пишут Невские новости. Беглов добавил, что нарушившие свои обязательства подрядчики понесут наказание, уже заведены два уголовных дела, компании включат в черный список.

Кроме того, в субботу во время инспекции в Приморском районе города Беглов поручил отремонтировать аварийный участок дороги на улице Ситцевой. На проблемный участок дороги главе города указали жители района. Губернатор поручил до 2020 года не только отремонтировать дорогу, но и обустроить тротуары и въезды-выезды во дворы.