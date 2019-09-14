Беглов пополнил книгой о Петербурге коллекцию нового пространства «Авиатор»

Санкт-Петербург, 14 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов подарил новому пространству «Авиатор» на Богатырском проспекте книгу о Северной столице.

В субботу Беглов приехал в Приморский район с инспекцией, в рамках которой решил посетить новое книжное пространство «Авиатор», которое в ближайшее время откроется для читателей. Губернатор проверил, все ли готово к приему посетителей.

В новой современной детско-юношеской библиотеке уже проведены работы по сборке мебели. На данный момент мастера завершают роспись стен и расстановку библиотечного фонда. Общая стоимость работ по обустройству помещения составила 17,8 миллиона рублей.

Глава города пообщался с сотрудниками «Авиатора» и подарил им книгу о Петербурге со своим автографом.

Библиотека станет уже 13-й в Приморском районе. В «Авиаторе» предусмотрены места для чтения и для работы за ноутбуками. В распоряжении посетителей более 70 тысяч экземпляров книг. Предполагается, что петербуржцы будут брать в библиотеке около 800 тысяч книг в год.

Название заведения выбрано не случайно — раньше на этом месте располагался Комендантский аэродром. История отражена и во внутреннем оформлении библиотеки, которое связано с авиационной тематикой и полетами.

Ранее жители Приморского района Петербурга поблагодарили Беглова за площадку для дрессировки и выгула собак.