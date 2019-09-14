Жители Приморского района Петербурга поблагодарили Беглова за площадку для выгула собак

Санкт-Петербург, 14 сентября. Жители Приморского района Петербурга поблагодарили губернатора Александра Беглова за площадку для дрессировки и выгула собак.

Площадка для выгула собак на улице Ситцевой стала девятой в Приморском районе. Беглов во время визита с инспекцией решил зайти туда, чтобы пообщаться с местными жителями и узнать, все ли им нравится в процессе благоустройства города.

Местные жители поблагодарили губернатора за площадку для выгула питомцев. В учебно-дрессировочных целях на ее территории было установлено новое оборудование для собак — трамплин, тоннель, горку, бум, барьер и другие конструкции. Во дворе предусмотрена также специальная зона отдыха для хозяев. Общая площадь составляет порядка 1000 квадратных метров, территория обнесена заграждением.

На данный момент Приморский район лидирует по количеству площадок для дрессировки собак. Такие же точки можно найти на Афонской, Долгоозерной, Яхтенной, Планерной, Байконурской и Шавров улицах, а также на проспекте Испытателей и около Приморского шоссе. В ближайшее время в районе появятся еще две площадки, расположенные на пересечении улицы Туполевской и проспекта Сизова, а также еще одна на Яхтенной улице.

На данный момент в Петербурге реализуют программу «Формирование комфортной городской среды». В программе по благоустройству современных дворов предусмотрены площадки для выгула и дрессировки собак. Предполагается, что постепенно во всех уголках города будут появляться современные дворы.