Петербургский «Водоканал» исключил возможности заражения воды сибирской язвой

Санкт-Петербург, 14 сентября. Сотрудники «Водоканала» Петербурга заявили об отсутствии угрозы заражения питьевой воды. Таким образом городское предприятие прокомментировало сообщения о неизвестном злоумышленнике, который угрожал заразить петербургскую воду спорами сибирской язвы.

Специалисты «Водоканала» подчеркнули, что система безопасности полностью исключает возможность попадания опасных веществ в питьевую воду. Сперва вода очищается безопасным реагентом (химический метод), а затем — ультрафиолетом (физический метод). Это позволяет гарантировать полную эпидемиологическую безопасность водоснабжения. Кроме того, все петербургские водозаборы располагаются на большой глубине.

«Таким образом, угрозы питьевому водоснабжению города нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Водоканал» получил анонимное письмо, автор которого угрожал заразить городскую воду сибирской язвой.

Злоумышленник, личность которого к настоящему моменту не установлена, разослал сообщения с угрозами заразить питьевую воду на Главной, Зеленогорской, Южной и Волковской водопроводных станциях. Руководитель ГУП «Водоканал Петербурга» направил соответствующее заявление в дежурную часть МВД.