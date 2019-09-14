Сильный ветер и дождь обрушатся на Петербург в воскресенье

Санкт-Петербург, 14 сентября. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о сильном ветре 15 сентября. Об этом сообщили в региональном МЧС со ссылкой на данные, полученные в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В ночь на воскресенье ожидается кратковременный дождь, днем осадки продолжаться, предупреждают синоптики. Скорость ветра составит от пяти до десяти метров в секунду. Днем он сменит направление с западного на юго-западного и южное. Его порывы будут достигать 12 метров в секунду.

В некоторых районах ветер будет дуть со скоростью 15–17 метров в секунду.