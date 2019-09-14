Беглов поручил отремонтировать аварийную дорогу на улице Ситцевой

Санкт-Петербург, 14 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов во время инспекции в Приморском районе города поручил отремонтировать аварийный участок дороги на улице Ситцевой.

В субботу глава города пообщался с жителями Приморского района, которые указали на проблемный участок дороги по улице Ситцевой — от Стародеревенской улицы до перекрестка с Планерной улицей. Губернатор осмотрел объект жалоб — дорожное полотно, действительно, оказалось разбитым — с большими ямами и колдобинами. Проехать на этому маршруту крайне сложно, особенно учитывая тот факт, что там нет ливневок.

Беглов отдал распоряжение главе Приморского района заняться реконструкцией объекта. Он отметил, что власти должны к 2020 году не только отремонтировать дорогу, но и обустроить тротуары и въезды-выезды во дворы.

Накануне Беглов подписал распоряжение об улучшении условий в многоэтажках для маломобильных граждан.