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Депутат пострадала в ДТП с тягачом в Ленобласти

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Депутат пострадала в ДТП с тягачом в Ленобласти

Санкт-Петербург, 14 сентября. Два человека пострадали в результате столкновения Audi Q7 и тягача с полуприцепом Volvo под Петербургом. ДТП произошло в Гатчинском районе Северной столицы, на 74 км трассы Петербург — Псков.

Как сообщает региональное управление ГИБДД РФ, 58-летняя женщина, управляя легковушкой, начала разворот на трассе, в результате чего произошло столкновение с тягачом, который двигался в попутном направлении.

В результате аварии пострадала водитель Audi, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Кроме того, травмы получил ее пассажир — мужчина лет 40. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Правоохранительные органы уже начали проверку по факту аварии. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о ДТП на трассе Ярославль — Иваново в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате происшествия погибли 9 человек, десятки пострадали. Сейчас на месте ДТП работают медицина катастроф и девять бригад скорой помощи. Тела извлекают из транспортного средства.

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