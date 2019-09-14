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Неизвестный угрожал отравить воду в Петербурге сибирской язвой

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Неизвестный угрожал отравить воду в Петербурге сибирской язвой

Санкт-Петербург, 14 сентября. Сообщение с угрозой заразить воду на нескольких водопроводных станциях спорами сибирской язвы поступило на электронную почту «Водоканала» в Санкт-Петербурге.

Злоумышленник, личность которого к настоящему моменту не установлена, разослал сообщения с угрозами заразить питьевую воду на Главной, Зеленогорской, Южной и Волковской водопроводных станциях. Руководитель ГУП «Водоканал Петербурга» направил соответствующее заявление в дежурную часть МВД. Об этом пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно приступили к осмотру объектов водоканала в Центральном, Фрунзенском, Невском и Курортном районах. Никаких посторонних предметов, в том числе взрывчатых устройств, обнаружено не было. Все резервуары целы, без повреждений. В настоящее время проводится проверка и устанавливается личность злоумышленника.

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