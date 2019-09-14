Лучшие студенты трудовых отрядов получили награды в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 сентября. Лучших представителей трудовых студенческих отрядов наградили у стен Петропавловской крепости в Петербурге. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

На торжественной линейке подвели итоги прошедшего сезона и поздравили тех, кто наиболее ярко проявил себя в трудовой деятельности этим летом.

Сегодня в Северной столице насчитывается 100 трудовых отрядов по 11 направлениям: строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, медицинские, археологические, поисковые, транспортные, отряды проводников, экологов и энергетиков. Их членами являются более 3 тысяч человек.

Отметим, что первые упоминания о студенческих отрядах в Санкт-Петербурге датируются 1948 годом, когда 300 студентов Политехнического института выехали на строительство Алакусской гидроэлектростанции.