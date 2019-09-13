Беглов показал «ВКонтакте» отремонтированные улицы Петербурга

Санкт-Петербург, 13 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о результатах работы за неделю на странице в соцсети «ВКонтакте».

Власти Петербурга заканчивают подготовку к запуску электронной визы, ею могут воспользоваться туристы из 53 стран мира с 1 октября. Ожидается увеличение потока из стран ЕС, средства от туристического сбора пойдут на восстановление фасадов в исторической части города.

Беглов подчеркнул, что держит на контроле ситуацию с парком Малиновка. Для строительства храма была выделена земля на улице Передовиков, а парк внесут в реестр зеленых насаждений.

Он напомнил о своей рабочей поездке по Невскому району и проверке двух школ на Нерчинской улице и Дальневосточном проспекте. Беглов подвел промежуточные итоги по ремонту дорог, полный список можно увидеть на странице «ВКонтакте».

«За лето отремонтировано 36 улиц. Дорожные работы в Петербурге продолжаются, прошу вас относиться к временным неудобствам с пониманием», — написал Беглов.

Ранее сообщалось, что Беглов подписал постановление о создании инфраструктуры для маломобильных граждан в семи многоэтажных домах.