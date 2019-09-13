Беглов выделил 38 млн рублей на возмещение затрат предприятий-экспортеров

Санкт-Петербург, 13 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении субсидий для промышленных предприятий.

Документ предусматривает выделение 38 млн рублей на возмещение затрат из-за законов стран-импортеров. При этом максимальная субсидия одному юридическому лицу составляет 3 млн рублей, пишут «Невские новости».

Компенсацию могут получить предприятия, оплатившие получение сертификатов, деклараций и прочих документов, которые подтверждают соответствие экспортируемого товара требованиям законодательства страны-импортера.

Ранее Беглов подписал ряд других важных постановлений. В том числе о выделении субсидий промышленным предприятиям на закупку энергосберегающего оборудования, средств на формирование премиального фонда для петербургских спортсменов и тренеров.

Он также поручил создать комфортные условия в семи многоэтажных домах для маломобильных граждан.