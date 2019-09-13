Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов выделил 38 млн рублей на возмещение затрат предприятий-экспортеров

31
0 Оставить комментарий

Беглов выделил 38 млн рублей на возмещение затрат предприятий-экспортеров

Санкт-Петербург, 13 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении субсидий для промышленных предприятий.

Документ предусматривает выделение 38 млн рублей на возмещение затрат из-за законов стран-импортеров. При этом максимальная субсидия одному юридическому лицу составляет 3 млн рублей, пишут «Невские новости».

Компенсацию могут получить предприятия, оплатившие получение сертификатов, деклараций и прочих документов, которые подтверждают соответствие экспортируемого товара требованиям законодательства страны-импортера.

Ранее Беглов подписал ряд других важных постановлений. В том числе о выделении субсидий промышленным предприятиям на закупку энергосберегающего оборудования, средств на формирование премиального фонда для петербургских спортсменов и тренеров.

Он также поручил создать комфортные условия в семи многоэтажных домах для маломобильных граждан.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров