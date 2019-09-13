Беглов поручил улучшить условия для маломобильных граждан в семи многоэтажках

Санкт-Петербург, 13 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение об улучшении условий в многоэтажках для маломобильных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В семи многоквартирых домах появится специальное оборудование для маломобильных петербуржцев. Это необходимо в рамках программы о комфортной городской среде.

Многоэтажки, включенные в документ, находятся в Василеостровском, Красносельском, Невском и Пушкинском районах города. Распоряжение должно быть выполнено в 2019–2020 годах, пишут «Невские новости».

Напомним, что аналогичное постановление Беглов подписал в конце июля. Он поручил оборудовать дома в Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Невском и Петродворцовом районах.

Ранее Беглов поддержал законодательную инициативу о доплате для военных пенсионеров по выслуге лет, которые работали в муниципальных органах.