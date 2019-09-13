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Беглов поддержал инициативу о доплате к пенсии для военных пенсионеров

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Беглов поддержал инициативу о доплате к пенсии для военных пенсионеров

Санкт-Петербург, 13 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал инициативу по замене пенсии по выслуге лет для военных пенсионеров на доплату. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Документ предлагает назначить доплату для военных пенсионеров с муниципальным стажем не менее 10 лет. Власти Петербурга планируют усовершенствовать социальные гарантии для людей, которые имеют опыт муниципальной службы.

Александр Беглов поддержал эту инициативу, пишут «Невские новости».

«Условия назначения и порядок исчисления данной доплаты не изменятся»,  сказал Беглов.

Ранее сообщалось, что Беглов подписал несколько важных постановлений. Речь идет о формировании премиального фонда для петербургских спортсменов и тренеров, а также о выделении субсидий для промышленных предприятий города.

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