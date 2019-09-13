Изнасиловавшему школьницу мигранту вынесли приговор в Ленобласти

Санкт-Петербург, 13 сентября. Мигранта приговорили к 12 годам в колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

По данным следствия, преступление совершено 16 сентября 2018 года в Волхове. Приезжий увидел школьницу, которая возвращалась домой.

Он напал на девочку, жестоко избил и изнасиловал. После этого мигрант украл у пострадавшей мобильный телефон и другие личные вещи, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

После жестокой расправы девочка некоторое время находилась в реанимации. Посудимый признал свою вину, его приговорили к заключению в колонии.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину по подозрению в жестоком убийстве пасынка.