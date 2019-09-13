Беглов выделил 15 млн рублей на поддержку предприятий Петербурга

Санкт-Петербург, 13 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о субсидиях промышленным предприятиям, сообщили в городской администрации.

Предприятия получат субсидии на возмещение части затрат, чтобы проверить имеющееся оснащение и приобрести энергосберегающее оборудование. На эти цели Беглов выделил 15 млн рублей.

Предприятия могут получить не более четырех миллионов рублей, пишут «Невские новости». Ранее Беглов сформировал премиальный фонд в размере более 7 млн рублей для поддержки петербургских спортсменов и тренеров.

Накануне Беглов наградил выдающихся петербуржцев премией Александра Невского.