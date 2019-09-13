Беглов выделил более 7 млн рублей на премии петербургским спортсменам

Санкт-Петербург, 13 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении финансирования на премии 448 спортсменам и тренерам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Денежные поощрения получат 448 человек за достижение высоких спортивных результатов на российских и международых соревнованиях. Премиальный фонд составил 7 млн 173 тысячи рублей.

Средства выделили из городского бюджета, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов подписал постановление о выделении земельного участка под строительство храма, воскресной школы и часовни в Красногвардейском районе.