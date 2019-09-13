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Петербуржец жестоко убил пасынка и закопал на даче

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Петербуржец жестоко убил пасынка и закопал на даче

Санкт-Петербург, 13 сентября. Житель Петербурга жестоко расправился с пасынком и закопал его тело на даче, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Подозреваемого задержали 12 сентября. По версии следствия, в ноябре 2017 года мужчина ударил пасынка металлической арматурой по голове, а потом задушил пластиковым хомутом.

Он засунул тело погибшего в чехол от байдарки и вывез на дачу во Всеволжский район. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве, решается вопрос об аресте, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

Ранее сообщалось, что на съемной квартире в Петергофе произошло убийство. Во время распития спиртных напитков мужчин застрелил приятеля.

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