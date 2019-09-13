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Ураганный ветер повалил деревья в Петербурге

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Ураганный ветер повалил деревья в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 сентября. Сильный ливень с ураганным ветром накрыл Петербург. Жители пожаловались в соцсетях, что ветер повалил деревья на припаркованные автомобили.

Осенняя дождливая погода пришла в Петербург. В ГУ МЧС по региону предупредили, что бабье лето закончилось. С 13 сентября в городе похолодает, небо затянут тучи.

Ветер усилился до 15 метров в секунду. Уровень осадков может превысить 18 мм. Бригады «Водоканала» находятся на дежурстве, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

Сильный ветер повалил деревья на автомобили, инцидент произошел на Московском проспекте. Спасатели напоминают, что оставлять транспортные средства рядом у рекламных щитов под деревьями нельзя.

Ранее сообщалось, что в Петербурге предстоящие выходные будут пасмурными и дождливыми.

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