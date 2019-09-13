Раненого мужчину нашли рядом с разобранной иномаркой в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 сентября. Прохожие обнаружили мужчину с многочисленными травмами на Дачном проспекте, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь на 13 сентября. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое. По предварительной информации, его нашли рядом с разобранным автомобилем Audi.

Правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых был травмирован человек. Проводится проверка, пишет издание «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что в Ленобласти в ДТП попал мотоциклист. Мужчина погиб на месте происшествия.