Синоптики предупредили петербуржцев о дождливых выходных

Санкт-Петербург, 13 сентября. Осенняя погода будет стоять в Петербурге в пятницу, сообщили в Гидрометцентре России.

Прохладная сырая погода ожидается в Петербурге. В некоторых районах возможны сильные ливни. Ветер подует с юго-запада со скоростью до 7 метров в секунду.

Воздух прогреется до 16 градусов тепла, атмосферное давление понизится. Сырая погода установится в Северной столице на выходных. Ночью температура составит 6 градусов тепла, пишет издание «Петербургский дневник».

Первые три дня новой рабочей недели будут дождливыми. Солнышко вернется в Петербург в середине недели.