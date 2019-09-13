Граждане более 50 стран мира смогут въезжать в Петербург по электронной визе

Санкт-Петербург, 13 сентября. Власти России упростили въезд в страну через пункты пропуска в Петербурге и Ленобласти для граждан 53 государств. Это подтверждается распоряжением на сайте Кабмина РФ.

Иностранцы могут пересечь границу на основании электронной визы. Список аналогичен перечню стран, граждане которых могут въезжать по электронным визам в Калининградскую область.

Власти считают, что новый порядок благоприятно отразится на туристическом потоке и повысит инвестпривлекательность региона. Визы будут выдаваться на основании решения российского МИД.

Иностранцы смогут пребывать в России по электронной визе не более 8 суток, пишет «Парламентская газета».

В начале июля сообщалось, что в Калининградской области заработала система электронных виз. В регион приехал первый иностранец по электронному документу.