Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Граждане более 50 стран мира смогут въезжать в Петербург по электронной визе

204
0 Оставить комментарий

Граждане более 50 стран мира смогут въезжать в Петербург по электронной визе

Санкт-Петербург, 13 сентября. Власти России упростили въезд в страну через пункты пропуска в Петербурге и Ленобласти для граждан 53 государств. Это подтверждается распоряжением на сайте Кабмина РФ.

Иностранцы могут пересечь границу на основании электронной визы. Список аналогичен перечню стран, граждане которых могут въезжать по электронным визам в Калининградскую область.

Власти считают, что новый порядок благоприятно отразится на туристическом потоке и повысит инвестпривлекательность региона. Визы будут выдаваться на основании решения российского МИД.

Иностранцы смогут пребывать в России по электронной визе не более 8 суток, пишет «Парламентская газета». 

В начале июля сообщалось, что в Калининградской области заработала система электронных виз. В регион приехал первый иностранец по электронному документу.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров