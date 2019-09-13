Беглов проинспектирует соцобъекты, которые введут в эксплуатацию в 2020 году

Санкт-Петербург, 13 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов до конца года проверит стройплощадки социальных объектов, ввод в эксплуатацию которых планируется в 2020 году.

Градоначальник заявил, что в 2019 году Петербург получит 11 школ и 44 детских сада, среди которых есть капитально отремонтированные и вновь построенные. Беглов подчеркнул, что этого недостаточно, чтобы ликвидировать дисбаланс в строительстве.

Губернатор Петербурга напомнил, что в 2018 году было построено 4 млн квадратных метров жилья, кроме того, получено разрешение на строительство 19,5 млн квадратных метров жилья. Беглов подчеркнул, что кварталы строились без какой-либо социальной инфраструктуры.

«Мы уже сейчас начинаем формировать бюджет на следующий год и хотим переломить эту ситуацию в самые короткие сроки», — заявил Александр Беглов.

Ранее градоначальник встретился с жителями Невского района, а также проверил ход строительства школы на Дальневосточном проспекте.