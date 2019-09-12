Беглов дал ряд поручений после встречи с жителями Невского района

Санкт-Петербург, 12 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с жителями Невского района.

Александр Беглов посетил квартал СУН-16 на Дальневосточном проспекте и ЖК «Ладожский парк» на улице Кржижановского. Он пообщался с местными жителями и дал несколько поручений администрации Невского района.

Власти должны предоставить спортивный инвентарь для детских площадок, оборудовать место для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Беглов также поручил управляющим компаниям установить навес над мусорными контейнерами.

На Дальневосточном проспекте администрация Невского района должна проконтролировать установку трех светофоров и оборудовать пешеходный переход, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов проверил ход строительства и отделки двух школ на Дальневосточном проспекте и Нерчинской улице.