Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов дал ряд поручений после встречи с жителями Невского района

200
0 Оставить комментарий

Беглов дал ряд поручений после встречи с жителями Невского района

Санкт-Петербург, 12 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с жителями Невского района.

Александр Беглов посетил квартал СУН-16 на Дальневосточном проспекте и ЖК «Ладожский парк» на улице Кржижановского. Он пообщался с местными жителями и дал несколько поручений администрации Невского района.

Власти должны предоставить спортивный инвентарь для детских площадок, оборудовать место для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Беглов также поручил управляющим компаниям установить навес над мусорными контейнерами.

На Дальневосточном проспекте администрация Невского района должна проконтролировать установку трех светофоров и оборудовать пешеходный переход, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов проверил ход строительства и отделки двух школ на Дальневосточном проспекте и Нерчинской улице.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров