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Инаугурация Беглова состоится 18 сентября в Мариинском дворце

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Инаугурация Беглова состоится 18 сентября в Мариинском дворце

Санкт-Петербург, 12 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов официально вступит в должность 18 сентября, соощили в пресс-службе администрации губернатора​​​.

Инаугурация состоится 18 сентября в Мариинском дворце. Горизбирком Петербурга сообщил ранее, что Беглов победил на выборах губернатора, за него проголосовали 64,43% или 734 903 петербуржца.

На втором месте оказался кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов, он набрал 182,797 тысячи голосов, пишет РИА Новости.

На третьей строчке Надежда Тихонова от «Справедливой России». Ее поддержали 192,114 тысячи человек.

В общей сложности свои голоса отдали 1 миллион 147 тысяч 45 человек. Явка на выборах губернатора составила 30,07%

По словам политолога Дмитрия Панова, выборы прошли в спокойной обстановке. На избирательных участках царила праздничная атмосфера.

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