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Беглов поручил расширить детскую площадку у строящейся школы в Невском районе

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Беглов поручил расширить детскую площадку у строящейся школы в Невском районе

Санкт-Петербург, 12 сентября. Избранный губернатор Александр Беглов проверил ход строительства школы на Дальневосточном проспекте.

Александр Беглов осмотрел детскую площадку рядом со школой и распорядился расширить ее за счет территории пустыря. Он отметил, что нужно создать условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

По мнению Беглова, рядом со школой необходимо установить две автобусные остановки. Школьникам должно быть удобно добираться до образовательного учреждения.

Как отмечают «Невские новости», школа на Дальневосточном проспекте рассчитана на 825 мест. Объект планируют сдать в июне 2020 года. Пока готовность школы составляет только 40%.

Ранее сообщалось, что Беглов во время объезда Невского района проверил строительство школы на Нерчинской улице.

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