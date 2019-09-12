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Беглов призвал ускорить строительство школы на Нерчинской улице

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Беглов призвал ускорить строительство школы на Нерчинской улице

Санкт-Петербург, 12 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов проинспектировал строительство школы на Нерчинской улице в Невском районе.

Сдача объекта задерживается по вине поставщиков стройматериалов. Беглов распорядился ускорить отделку объекта. Он также напомнил о строительстве стадиона.

«Погода сейчас начнет портиться, соответственно, начнутся проблемы. Все подзамерзнет, дороже будет обходиться»,  — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Новая школа рассчитана на 825 мест, ее строительство началось в мае 2017 года. Подрядчиком выступает ООО «Современные монолитные конструкции».

Стоимость проекта оценивается в 1,2 млрд рублей. Планируется, что объект завершат до 31 января 2020 года. Ранее сообщалось, что Беглов проинспектировал благоустройство сквера на Туристской улице.

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