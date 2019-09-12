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Беглов возложил цветы к могиле первого мэра Петербурга

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Беглов возложил цветы к могиле первого мэра Петербурга

Санкт-Петербург, 12 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы к могиле первого мэра Северной столицы Анатолия Собчака.

Анатолий Собчак задал высокие стандарты в управлении Петербургом, считает Беглов. По его словам, Собчак был талантливым управленцем и настоящим интеллигентом.

«Он очень любил наш город. И, конечно, память об Анатолии Александровиче живет в городе», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Собчак учился в Ленинграде и был Ленинским стипендиатом. В 1989 году его избрали народным депутатом СССР, в 1991 году он стал первым мэром Петербурга.

Именно при нем городу вернули историческое название — Санкт-Петербург. Ранее сообщалось, что Беглов принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню перенесения мощей из Владимира князя Александра Невского.

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