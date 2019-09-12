Беглов наградил выдающихся петербуржцев премией имени Александра Невского

Санкт-Петербург, 12 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов вручил выдающимся петербуржцам премию имени Александра Невского.

12 сентября в Петербурге отмечают День перенесения из Владимира мощей святого князя Александра Невского. Беглов от имени правительства вручил награды в центре «Святодуховский».

«295 лет назад Петр I принимает решение перенести мощи князя Александра Невского в только что начавшийся строиться город. Это был символ победы», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Он пожелал петербуржцам трудиться на благо любимого города. Ранее в Петербурге состоялся Крестный ход по Невскому проспекту, приуроченный к переносу мощей Александра Невского.

Беглов поздравил православных христиан с этим знаменательным событием. Он подчеркнул, что Невский стал настоящим защитником Петербурга.