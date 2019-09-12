Беглов поздравил петербуржцев с Днем перенесения мощей Александра Невского

Санкт-Петербург, 12 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем перенесения мощей святого князя Александра Невского.

Праздничные мероприятия проходят на площади Александра Невского. Александр Беглов поздравил православных жителей Петербурга. Он назвал Невского примером служения Отечеству.

«Великий воин, великий дипломат, великий государственный деятель», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Личность Александра Невского имела большое значение для становления российского государства и сохранения духовных и религиозных ценностей. Русская православная церковь причислила великого полководца к лику святых.

Напомним, что в 1724 году произошло перенесение мощей Невского из Владимира в Петербург. Жители Северной столицы считают его покровителем города.

Ранее сообщалось, что на Невском проспекте состоялся Крестный ход в память об Александре Невском.