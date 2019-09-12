Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов выделил землю под строительство храма в Красногвардейском районе

49
0 Оставить комментарий

Беглов выделил землю под строительство храма в Красногвардейском районе

Санкт-Петербург, 12 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении земельного участка на улице Передовиков для строительства храма.

На сайте городской администрации опубликовали постановление, подписанное Бегловым. Речь идет о возведении церкви, которую ранее планировали построить в парке Малиновка.

Храм появится на участке площадью 27 185 квадратных метров в Красногвардейском районе. Территория передается в безвозмездное пользование на период строительства.

Здесь также появится воскресная школа и часовня. Срок реализации проекта составляет 10 лет. А парк Малиновка включат в список территорий зеленых насаждений общего пользования. Парк планируется благоустроить и дополнительно озеленить.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров