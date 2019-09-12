Беглов выделил землю под строительство храма в Красногвардейском районе

Санкт-Петербург, 12 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении земельного участка на улице Передовиков для строительства храма.

На сайте городской администрации опубликовали постановление, подписанное Бегловым. Речь идет о возведении церкви, которую ранее планировали построить в парке Малиновка.

Храм появится на участке площадью 27 185 квадратных метров в Красногвардейском районе. Территория передается в безвозмездное пользование на период строительства.

Здесь также появится воскресная школа и часовня. Срок реализации проекта составляет 10 лет. А парк Малиновка включат в список территорий зеленых насаждений общего пользования. Парк планируется благоустроить и дополнительно озеленить.