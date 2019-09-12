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Главный синоптик рассказал, когда в Петербурге выпадет снег

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Главный синоптик рассказал, когда в Петербурге выпадет снег

Санкт-Петербург, 12 сентября. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда ждать снега. По его словам, в ближайшее время в Северной столице холода не будет.

Обычно снежный покров накрывает Петербург в начале декабря. В сентябре снега точно не ожидается, заявил Александр Колесов.

Пока синоптики не могут дать точный прогноз, его смогут сделать только в октябре.

«Мы не можем считать без оснований, октябрь просчитается в середине сентября. Если абсолютно точно, но на ноябрь нет никакой ясности», — пояснил Колесов, его цитирует InfoReactor.

Средняя температура зимой в Петербурге составляет 8-10 градусов ниже нуля. В последние годы продолжительность зимы сокращается, количество осадков в виде снега увеличивается.

Как ранее сообщило РИАМО, в столичном регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности.

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