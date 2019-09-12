Крестный ход ко Дню перенесения мощей Александра Невского идет в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 12 сентября. Крестный ход стартовал от Казанского собора и проходит по Невскому проспекту в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Религиозное шествие приурочено к перенесению мощей святого князя Александра Невского. Невский проспект на несколько часов стал пешеходным.

Движение транспорта на главной улице Петербурга будет ограничено до 13.30. Это также повлияет на некоторые маршруты городского транспорта.

Александр Невский (1221-1263 гг) — великий князь, при котором Русь отстояла свою независимость от католического Запада. Канонизирован Русской православной церковью. Мощи князя были перевезены из Владимира в Петербург в 1723 году.

Его талант полководца принес Руси победу на Неве над шведским войском в июле 1240 года. Александр Невский также победил немецких рыцарей Ливонского ордена на Чудском озере в 1242 году. Это битва вошла в историю под названием «Ледовое побоище».